كشفت وكالة “ناسا” عن العثور على ملعقة كبيرة على سطح كوكب المريخ، وهو الأمر الذي زاد من اقتناع المتحمسين بفكرة وجود حياة لكائنات غريبة بالفضاء، بل إنهم أعربوا عن عثورهم على ضالتهم المنشودة مع إعلان وكالة الفضاء الأميركية عن هذا الكشف المثير للدهشة، وفقاً لموقع “ميل أون لاين”.

وتم العثور على تلك الملعقة العملاقة، من خلال صور التقطت بواسطة إحدى عربات “ناسا” الجوالة التي تعرف باسم “ناسا روفر”، في إطار مهام البحث المستمرة عن آثار للحياة في المريخ المعروف باسم الكوكب الأحمر.

وتعد هذه هي ثاني “ملعقة” يتم العثور عليها على سطح المريخ في السنوات الأخيرة، ما جعل المعتقدين بوجود حياة لكائنات غريبة تعيش في الفضاء، يؤكدون ادعاءات بأنها يمكن أن تكون دليلاً على وجود حياة متطورة على هذا الكوكب.

كما كان قد سبق أيضاً العثور على أغراض أخرى مثل “خواتم” و”قفازات”، في إطار اللقطات التي تبثها عربات ناسا الجوالة “ناسا روفر” وهي عربات آلية يتم التحكم فيها عن بعد وتستخدم في الأبحاث والتنقيب فوق سطح المريخ.

وقد لوحظ مقطع الفيديو للمرة الأولى بشكل واضح عندما تم تحميله على موقع “يوتيوب” عن طريق حساب باسم “يو فو هنتر” (صائد الأطباق الطائرة)، مصحوباً بوصف يقول: “هناك ملعقة عملاقة على سطح المريخ! هذا أمر مدهش! ربما هو من آثار إحدى الحضارات المفقودة”.

وقد أثار “الاكتشاف” الجديد دهشة وحماس رواد الحساب على “يوتيوب” حيث قال أحدهم: “هذا نجاح باهر، هذا لا يحتمل أن يكون تكويناً طبيعياً”، واستطرد مستفسراً: “هل يمكن أن يكون كذلك؟”.

وأضاف آخر: “أخذاً في الاعتبار أن هذه هي الملعقة الثانية التي يتم العثورعليها، فإن هذا يمكن أن يكون دليلاً على وجود حياة ذكية”.

وعلى النقيض، كان البعض أكثر تشككاً، مرجحين أنه يمكن أن يكون خداعاً بصرياً. فقد قال زائر آخر: “نحن نرى ما نريد أن نراه”. ودلل على ذلك بأن “البعض قد يرى وجهاً على القمر”.