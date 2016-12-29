رصدت كاميرا مراقبة مثبتة في أحد الشوارع لحظة تعرض رجل لهجوم شرس من مجموعة من الشبان المتنمّرين في أحد شوارع مدينة غريمبسي البريطانية، الأمر الذي أدى إلى فقدانه الوعي على الفور.

بعد ليلة صاخبة خارج المنزل، قام كايل ثورنتون (23 عاماً) بتوجيه لكمة قوية إلى ألان بونس (33 عاماً) قبل أن يتكاثر عليه العديد من الشبان، ويوجه أحدهم لكمة قوية إلى وجهه، الأمر الذي أفقده توازنه وأسقطه على الأرض مغشياً عليه.

ويظهر مقطع الفيديو مجموعة من الشبان يجتمعون لمواجهة بونس الذي بدا وكأنه يتحدّاهم، وبعد ثوان قليلة وجّه أحدهم لكمة قوية أسقطت الرجل أرضاً وأفقدته وعيه. وغادر الشبان الثلاثة المكان تاركين الرجل على الأرض دون حراك.

ونقل بونس إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث خضع لعملية جراحية تم فيها تثبيت صفائح معدنية في فكه الأيسر الذي تعرض للكسر.

وألقت الشرطة القبض على الشبان الثلاثة، ووجّهت إليهم تهمة الاعتداء بالضرب والتسبب بأضرار جسدية للرجل، وفق صحيفة ديلي ستار البريطانية.