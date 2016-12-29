قامت أم كينية بإلقاء ابنها الرضيع في خزان شينجا للمياه لتتخلص منه بعد عجزها عن رعايته، وظل في الماء لمدة ساعتين.

وفي التفاصيل، ألقت الأم المطلقة من كينيا بولدها براندون غيتاهي في الخزان بعد عجزها عن رعايته، ثم رحلت تاركة اياه ليغرق ويموت، لكنه ظل في الماء لمدة ساعتين؛ وذلك بحسب موقع "ميرور" البريطاني.

وأضاف الموقع أن "الرقيب روث تشيبتون كانت تمر بجوار سد شينجا، فسمعت بكاء طفل من بعيد، وهرعت متتبعة الصوت وعندما حددت مصدره، أبلغت زملائها وألقت بنفسها في الخزان وسبحت داخله حتى أنقذت الطفل وأعادته إلى زملائها الذين التقطوه وأخرجوه".

وأكد الموقع أن "العناية الإلهية رعت الطفل، فتمكن من النجاة بسبب معطفه الذي انتفخ بفعل المياه وتحول إلى طوق نجاة سمح للطفل بالطفو وحال دون غرقه".

وكانت زميلة الشرطية قد نشرت مقطع فيديو للحظة خروج الرضيع من الماء، والذي تم تداوله بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الأم، ونقلت الطفل إلى مستشفى قريب وحالته مستقرة.