كشفت شرطة مدينة نيويورك أن الحقيبة المشبوهة التي عُثر عليها بصالة الاستقبال في برج الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، كانت تحتوي على ألعاب أطفال.ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية، عن المتحدث باسم الشرطة ستيفين دايفس قوله: “إن الحقيبة وُجدت بجانب مدخل أحد المتاجر في البرج”؛ مشيراً إلى أنه خلال وقت قصير عاين خبراء متفجرات الحقيبةَ ليتبينَ أنها خالية من أي مواد خطرة.وتداول ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إخلاء الصالة؛ حيث هُرِع الناس إلى الخارج بعد أن طلبت منهم الشرطة مغادرة المكان.يشار إلى أن الرئيس المنتخب ترامب، الذي يقيم ويعمل في البرج، موجود حالياً في أحد قصوره بفلوريدا، ولم يتواجد في البرج المعلن عنه.وكانت الشرطة قد أخلَت الصالة من المواطنين بعد بلاغ عن وجود حقيبة مشبوهة بالبرج.