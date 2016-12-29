نشرت صحيفة "الدايلي مايل" البريطانية معلومات تفيد أنّ ثروة النجم الراحل #جورج_مايكل التي تقدّر بمئة مليون أورو ستنتقل إلى عدد من أبناء أصدقائه وأفراد من العائلة.



وفي التفاصيل التي نشرتها الصحيفة، كان مايكل عراباً لعدد من أبناء أصدقائه وأقاربه، من بينهم ابنا زميلته السابقة في فرقة Wham! شيرلي هوليمان اللّذان سيحصلان على جزء من الإرث يقدّر بعشرة ملايين أورو لكلّ منهما.



ومن المرجح أن يحصل صديق مايكل اللبناني فادي فواز فضلاً عن عدد من الجمعيات الخيرية التي عُرف مايكل بدعمه لها لمساعدة المرضى والمحتاجين، على حصتهم من الارث.