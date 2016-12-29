طالب سياسيون معارضون في كوريا الجنوبية بإبطال تسوية تم التوصل إليها بين سول وطوكيو بشأن تعويض نساء كوريات جنوبيات أجبرن على العبودية الجنسية على أيدي الجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية.

وجاءت تصريحاتهم في ذكرى الاتفاق، الأربعاء، وسط جهود سياسية متنامية لمحو بعض السياسات الرئيسية للرئيسة المعزولة بارك غيون هاي.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي وون سانغ-هو إن الحزب سوف يعمل على إلغاء الاتفاقية إذا فاز في الانتخابات الرئيسية التي قد تعقد في غضون أشهر.

وبموجب الاتفاقية، التي وصفتها الحكومتان بأنها "لا رجعة فيها"، تعهدت اليابان بتمويل جمعية لمساعدة ضحايا العبودية الجنسية السابقات. وفي المقابل، تعهدت كوريا الجنوبية بالامتناع عن انتقاد اليابان بشأن هذه القضية.