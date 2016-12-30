في جريمة مروعة وفيديو وحشي جديد، أحرق عناصر تنظيم "داعش" جنديين تركيين تم أسرهما في حلب.

وبدا الجنديان التركيان حافيين بمنطقة صحراوية، ومقيدين بسلاسل موصولة بمادة قابلة للاحتراق.

هذا ولم يعرف تاريخ تصوير المقطع علما ان تركيا تخوض معركة ضد داعش في سوريا، أطلقت عليها اسم "درع الفرات".

وكان مسؤولون بالجيش التركي قالوا الشهر الماضي إنهم فقدوا الاتصال مع جنديين في شمال سوريا.

هذه الجريمة تعيد إلى الأذهان جريمة إحراق الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، بعدما اختطفه التنظيم الإرهابي.

الإعلام التركي قال عن الفيديو ان الجنديان عرفا عن نفسيهما بالتركية قبل إحراقهما، والأول قال إنه يدعى فتحي شاهين، مواليد قونية (وسط تركيا)، والثاني سفتر تاش (21 عاماً).



ويأتي نشر هذا الفيديو بعد مقتل 16 جندياً تركياً خلال معارك قرب مدينة الباب، أحد معاقل تنظيم "داعش" في شمال سوريا.

وهذه أسوأ خسارة تتكبدها القوات التركية في يوم واحد منذ تدخلها في سوريا في أغسطس/آب 2016.