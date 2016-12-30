شهدت مدينة آيدين جنوب غرب تركيا حادثة غريبة في المجتمع التركي، حيث شكا شاب فتاة إلى السلطات بتهمة انتمائها لحركة "الخدمة" التي يتزعمها رجل الدين المعارض فتح الله غولن بعد رفضها الزواج منه.وبحسب وسائل اعلام تركية فقد انتهت نقاشات طلب الزواج التي وقعت بين كاتبين في محكمة "جرمنجيك" بمدينة آيدين بتقدم الشاب ببلاغ ضد الفتاة، اتهمها فيه بانتمائها لحركة غولن بعدما رفضت الزواج منه.

وذكر موقع Oda TV أن الشاب (ي.ك) الذي يعمل كاتبا في المحكمة الجنائية الابتدائية قام يوم الثلاثاء الماضي بعرض الزواج على (ك. ي) التي تعمل كاتبة بالمحكمة بعد فترة من تعرفهما على بعضهما البعض، غير أن الشاب لجأ إلى النيابة العامة عندما لم يحظ بالإجابة التي كان ينتظرها.

وتقدم الشاب بشكوى بحق الفتاة (ك. ي) التي عرض عليها الزواج (و م.س) الذي زعم إفساده علاقتهما، واتهم الشاب كلاً من (ك.ي و م.س)، بالانتماء لحركة الخدمة التي يتزعمها غولن وبناء على الشكوى باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الأمر، ومن المنتظر أن تُدلي (ك. ي و م.س) إفادتهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

وووفقا لموقع Oda TV ، فقد تسببت هذه الحادثة في إصابة ( م.س) بوعكة صحية مرتين نُقل على أثرهما للمستشفى، وعلى صعيد متصل، بدأت تحقيقات أخرى بدعوى تهديد الشاب (ي.ك) للشابة (ك.ي).