اتخذ التركي إسماعي شلبي لنفسه صديقا "مميزا" بعد تقاعده أضفى على حياته جمالا وطعما مختلفا إلا أنه عرضه في بعض الأحيان لتعليقات سلبية من أصدقائه.

ويصحب شلبي (62 عاما) صديقه الديك "تشيللي" معه في كل مكان، يجلسه بجانبه في السيارة ويذهب معه للتسوق ويصطحبه إلى المقهى ويشركه في هواياته، حيث يكون "تشيللي" أول من يقرأ عليه شلبي القصائد التي يكتبها.

وفي حوار مع الأناضول قال شلبي "أصبح تشيللي صديق تقاعدي أشعر بالسعادة عندما أقضي وقتي معه، لدي دجاجات وديوك أخرى، إلا أن لتشيللي مكانة خاصة في قلبي، إنه صديقي المقرب، أذهب معه إلى كل مكان، أشعر بأنه يكاد يتحدث معي، ويشاركني همومي".

ويشبه شلبي -الذي لديه ثلاثة أبناء- محبته لتشيللي بمحبة الأب لأبنائه قائلا "أحيانا أقلق من نومي ليلا، فأتساءل ما إذا كان تشيللي يشعر بالبرد، ومن ثم أخرج لأتفقده".

ويشعر شلبي بالحزن لأن العديد من أصدقائه لا يفهمون المشاعر التي يكنها لتشيللي، مشيرا إلى أن بعضهم يتحدثون من وراء ظهره ويتساءلون إن كان قد فقد عقله، ويتساءل هو بأسى: "هل محبة الحيوانات جنون؟".