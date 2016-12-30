انتشرت مؤخراً مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مغامرين يُعرّضون حياتهم للخطر، ويؤدون قفزات من أماكن شاهقة الارتفاع.

وفي هذا السياق، أظهر تسجيل مصور صادم نشر على موقع يوتيوب، لحظة قيام مغامر بالقفز المظلي من فوق ناطحة سحاب تتألف من 32 طابقاً في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي يحبس الأنفاس، رجلاً وهو يقفز من شرفة أحد منازل البناء الشاهق الارتفاع باستخدام مظلة وينجح في الهبوط بمظلته بسلام أمام البناء.

وامتنعت إدارة البناء عن التعليق على ما حدث، غير أن الشرطة المحلية بدأت بإجراء تحقيق في ملابسات الحادث، وتقوم بالبحث عن المغامر لاستجوابه، وفق ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.