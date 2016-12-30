

بعد يوم على وفاة ابنتها الممثلة كاري فيشر «بطلة حرب النجوم»، فارقت الممثلة ديبي رينولدز الحياة، وقد شاركت رينولدز في بطولة العديد من الأفلام الموسيقية والكوميدية في هوليوود في الخمسينيات والستينيات ومنها فيلم «سينجين إن ذا رين» الغناء في المطر.



وكانت رينولدز البالغة من العمر 84 عاما، والتي سبق ترشحها لجائزة الأوسكار قد نقلت في وقت سابق إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.



وجاءت وفاة رينولدز بعد يوم من وفاة ابنتها كاري فيشر عن عمر يناهز 60 عاما بعد تعرضها لأزمة قلبية يوم الجمعة. واشتهرت فيشر بدور الأميرة ليا في سلسلة أفلام «ستار وورز» أو حرب النجوم.



وكانت رينولدز نشرت على فيسبوك بيانا عن وفاة ابنتها قائلة «شكرا لكل من احتضن مواهب ابنتي الغالية الرائعة.



أنا ممتنة لتعاطفكم ودعواتكم التي ترشدها الآن إلى محطتها المقبلة».



وكانت آخر الكلمات التي اطلقتها اسطورة هوليوود ديبي رينولدز ـ 84 سنة ـ قبل موتها بسكتة دماغية بعد يوم واحد فقط من موت ابنتها اريد ان أكون مع كاري.