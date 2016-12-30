بعد ظهر الثلاثاء الماضي اعتقلت شرطة نيويورك سعودياً وجدوه يتسلق أشهر جسر في القارة الأميركية، وهو "جسر بروكلين" الممتد معلقا على ارتفاع 85 مترا فوق نهر East River المالحة مياهه في نيويورك، لأنه كان ينوي التقاط صورة "سيلفي" عند حافته، وفقا لما ذكرت صحيفة New York Post في خبر عنه قصير، بمعلومات لا تلبي الفضول عن المتسلق الذي قالت إن اسمه Yazeed Elarjani وعمره 23 سنة.

نقلت عن الشرطة، أنهم وجدوا معه رخصة قيادة سعودية، وأراد فقط التقاط صورة له وللجسر معا.

ومن معلومات الصحيفة عن الشرطة، أنه يقيم في مدينة Fairfax بولاية فيرجينيا، لكنها لم تذكر إذا كان مبتعثا يتلقى علومه بجامعتها George Mason الشهيرة، أو أنه مقيم بالمدينة لسبب آخر، لكنها نقلت أن سجله خال من أي سوابق ضد القانون بنيويورك التي يبدو أنه كان يقضي فيها عطلة الميلاد ورأس السنة، فبهره جسرها، ورغب بصورة "سيلفي" معه، يظهر فيها ممسكا بحبال هيكله بالذات، إلا أنه انتهى ممسوكا بقبضة الشرطة.

من محاكمة الروسي نعرف ما الذي سيحل بالسعودي

سريعاً وجهوا للعرجاني تهمة التعدي الجنائي على الممتلكات العامة والتسبب بخطر متهور له وللآخرين معا، "خصوصا على السيارات تحته" في إشارة من الشرطة إلى أنه كان في مكان مرتفع بهيكل الجسر المعدني وتحته سيارات عابرة، أي متسلقا في الجسر وعليه فعلا. كما ورد أنه "قفز فوق بوابة معدنية للوصول إلى منطقة محظورة (من الجسر) فوق الطريق" في إشارة أيضا الى تشكيله الخطر على نفسه والسيارات معا، وهو ما سبق وفعله قبله سائح اسمه Yaroslav Kolchin عمره 24 ونراه في فيديو وصورته الشرطة بطائرة هليكوبتر وهو متسلق الجسر، كما حين نزل واعتقلوه.

كولشين، هو طالب جامعي روسي، ورد خبره في أغسطس 2014 بصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وفيه ذكره للمحققين بأنه أراد التقاط صورة "سيلفي" أيضا مع الجسر الشهير، الا أنهم حاكموه، ومن عقابه نعرف ما الذي سيحل بالسعودي أيضا، لأنهم وجهوا إليه تهم العرجاني نفسها، وصادروا جواز سفره، وبعدها أدانته محكمة بأن يقوم بأشغال يدوية اجتماعية عامة، من تنظيف وحمل نفايات وما شابه مدة 90 ساعة، مع غرامة قيمتها 1500 دولار، وبعدها طردوه.



غادر المملكة في يناير

وسعيا وراء المزيد من المعلومات، اتصلت "العربية.نت" التي نشرت التقرير عبر الهاتف أمس، كما والبريد الإلكتروني، بالقيّمين على "النادي الطلابي السعودي في فيرجينيا" ونظرائهم في "النادي السعودي في جامعة جورج ميسن" بمدينة "فيرفاكس" لعل وعسى يفيدها أحدهم بتفاصيل تفيد، لكن أحدا لم يجب من الناديين عبر الجانب الآخر للخط حتى الصباح ولا بالبريد الإلكتروني، ربما بسبب عطلة الأعياد هناك هذه الأيام، لذلك بقيت تفاصيل تسلقه غامضة، ويستغرب المتأمل بصورة الجسر أدناه كيف ومن على أي بوابة معدنية قفز العرجاني ليتسلق جسر الولايات المتحدة الأشهر.

كما لم يرد في وسائل إعلام المدينة، ومنها موقع صحيفة FairfaxCounty Times المحلية، أي ذكر للعرجاني، ولا تابعت New York Post خبره لتذكر إذا ما أطلقوا سراحه أو لا يزال معتقلا، وتحت أي ظروف، لكن صحيفة New York Daily News نقلت أمس جديدا عنه، وقرأته "العربية.نت" بموقعها، وهو أنه أخبر المحققين بأنه غادر السعودية إلى "فيرفاكس" في يناير الماضي. أما وجوده في نيويورك، فبدأ منذ أسبوعين قبل اعتقاله.



جسر القتل المتنوع طوال عشرات السنين

والجسر الذي استمروا يبنون فيه 13 سنة بكلفة 15 مليون و500 ألف دولار، ودشنوه في 1883 بطول 1825 مترا، ليربط بين منطقتي مانهاتن وبروكلين في نيويورك، حيث تعبره أكثر من 128 ألف سيارة كمعدل يومي، هو مصدر لمتاعب كثيرة وبعض القتل المتنوع والنحس طوال عشرات السنين.

مصممه المهندس الألماني الأصل John Augustus Roebling تعرض أثناء بنائه لحادث في قدمه، ولم يجدوا علاجا إلا بقطع رجله، لكن مضاعفات طرأت عليه، وأصابته بمرض Tetanus المعروف باسم "الكزاز" عربيا، فتوفي في 1869 بعمر 63 سنة، من دون أن يرى الجسر جاهزا كما كان يحلم. أما أثناء البناء، فقتل 27 ممن عملوا فيه بحوادث مختلفة. وفي إحدى المرات، بعد أسبوع من تدشينه، قتل 12 شخصا دفعة واحدة، لأن شائعة سريعة انتشرت بأنه سينهار، وبين الركض خوفا هنا وهناك قضوا تدافعا ودهسا تحت الأقدام. أما من استدرجهم الجسر للانتحار، فعددهم بالعشرات.