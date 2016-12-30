أوقفت شرطة نيويورك أحد عناصرها بعدما أقدم على بث عملية اعتقال عبر تطبيق التراسل المرئي "سناب تشات"، إذ عمد إلى نشر صورة لأسرة وهي مكبلة بالأصفاد أثناء اعتقالها،

وكتب عليها "ميلاد مجيد".

وأوضحت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن أسرة في بروكلين قد تم اقتحام منزلها واعتقال أفرادها، وتصفيدهم لعدة ساعات، ثم نشر الشرطي صورة لهم عبر "سناب تشات" مرفوقة بعبارة "ميلاد مجيد، نحن شرطة نيويورك".

وتقدم أفراد الأسرة بشكوى فور بزوغ الصباح عبر رقم الطوارئ. وقالوا إن الشرطي قد اقتحم البيت الخاطئ. لكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومة. وقالت واحدة من أفراد الأسرة للتلفزيون المحلي إن "أسوأ جزء من القصة كان سناب تشات".

ولم يكتف الشرطي بذلك، بل قام بنشر الصورة عبر New York Story. وهو شريط قصص يقوم بتجميع الصور والمقاطع المحملة من أنحاء المدينة.

وإثر ذلك تم إيقاف الشرطي ومنعه من الخدمة، بينما فتح مكتب الشؤون الداخلية تحقيقاً في الواقعة. ولم يتضح إذا ما كان الشرطي سوف يحصل على راتبه خلال فترة التوقيف أم لا.

ونشر الممثل المعروف بدوره في سلسلة Grey’s Anatomy، جيسي ويليامس، تغريدة غاضبة من الشرطي ومدافعة عن حقوق الأسرة، وصف فيها تصرف الشرطي بـ"الطفولي بشكل لا يصدق، والمريض والخطر".