

مع اقتراب نهاية العام 2016، إليكم جولة على أبرز ما تركزت عليه اهتمامات العرب هذه السنة من خلال أكثر الكلمات بحثا عبر محرك غوغل، وذلك من خلال خدمة غوغل تراندز.

أكثر الكلمات بحثا على الإطلاق هي «فيسبوك» وأسماء البلدان و«غوغل» بالإجمال.



لكن هناك مواضيع أخرى تختلف بحسب البلدان.

تغيب إجمالا الحوادث السياسية والاقتصادية عن قائمة أكثر الكلمات بحثا عبر موقع غوغل إلا في الصومال، حيث أكثر المواضيع بحثا كان إعدام الصحافي حسن الحنفي بعد التحاقه بحركة الشباب الإسلامية.

لعبة الـ Pokemon GO كانت بين الأكثر بحثا في لبنان والبحرين وتونس والإمارات المتحدة.



وفي هذه البلدان أيضا، تضاف إليها قطر والمغرب والجزائر، ظهر اهتمام كبير بمباريات كأس اليورو التي جرت هذا العام في فرنسا.

ومن أجواء كرة القدم أيضا تكرر البحث عن موقع «يلا شوت» الذي يبث مباريات كرة القدم، وذلك في بلدان عدة أبرزها موريتانيا، الصومال والمغرب.

للبرامج التلفزيونية حصتها أيضا: برنامج ذا فويس كيدز كان بين الأكثر بحثا في الأردن ولبنان، فيما البرنامج السياسي الكوميدي ولاية البطيخ احتل المراتب الأولى في أبحاث العراق.



في ليبيا مسلسل «صدفة» ومسلسل «موسم الكرز» كانا بين الأكثر بحثا، أما في مصر فمسلسل «الأسطورة» تصدر القائمة.

كذلك تظهر بين الأبحاث أغنيتان: الأولى في الأردن وهي أغنية «جنوا نطوا» والثانية في السعودية وهي فيديو كليب «بربس» للمخرج ماجد العيسى وقد حصد هذا الشريط عددا قياسيا من المشاهدات هذه السنة.

من ناحية أخرى، بدا لافتا اهتمام العرب بمواقع التحميل المجانية، سواء كانت مختصة ببرامج الكمبيوتر أو بالأفلام والموسيقى.



هذا هو حال اليمن، والإمارات وتونس وقطر والسودان وعمان والبحرين.

نتائج الشهادات الرسمية ومواقع وزارات التعليم كانت أيضا الأكثر بحثا هذا العام لا سيما في سورية والسعودية وتونس وجيبوتي والجزائر.

في فلسطين التي لم نأت على ذكرها بعد، تركزت أبرز الأبحاث على تطبيق إنستغرام وإذاعة القرآن.



فيما ظهرت أبحاث عن هاتف الـ Iphone7 في كل من قطر وعمان.

وأخيرا إلى جانب كل ذلك، للمواقع والصور الإباحية الحصة الأكبر من أبحاث غوغل في الدول العربية، لا سيما في اليمن وسورية والسودان ومصر والجزائر والأردن.