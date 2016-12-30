

لقي خمسون شخصا على الاقل مصرعهم في امطار غزيرة تلتها فيضانات خاطفة في بوما بجنوب غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية ليل الاثنين الثلاثاء.

وقال حاكم اقليم وسط الكونغو (جنوب غرب) جاك مبادو ان امطارا غزيرة ادت الى فيضان نهر كالامو وهو من روافد نهر الكونغو الذي يعبر هذه المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها بين 150 و200 الف نسمة وتبعد نحو 470 كلم جنوب غرب العاصمة كينشاسا.

واضاف ان ذلك ادى الى «مقتل خمسين شخصا على الاقل ليل الاثنين الثلاثاء في بوما».

وتابع: ان عمليات البحث مستمرة للعثور على «جثث اخرى قد تكون طمرت في الوحول» التي باتت تغطي قسما كبيرا من المدينة.