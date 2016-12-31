هاجمت عروس أمريكية غاضبة عريسها في سيارة الأجرة، وهما في طريق العودة من حفل الزفاف إلى الفندق، وراحت توبخه وتضربه مراراً لأنه كان مخموراً وبالكاد يدري بما يدور حوله.

وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع، تظهر العروس وهي تجلس إلى جانب عريسها في المقعد الخلفي لسيارة الأجرة وقد تملكها الغضب، وراحت توبخه بعنف وتكيل له اللكمات على صدره وبطنه، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبدت العروس مستاءة للغاية من تصرفات عريسها، حيث جلس دون حراك شبه غائب عن الوعي، في الوقت الذي راحت تبكي وتصرخ في ليلة زفافها، وهي تلومه على إفساد هذه الليلة التي تحلم بها كل فتاة.

وتم تصوير الفيديو عبر كاميرا مثبتة داخل سيارة الأجرة في 17 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، لكنه اكتسب شعبية كبيرة مؤخراً بعد نشره على موقع اليوتيوب، وأثار موجة من التعليقات التي أنصفت العروس، بعد أن وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه مع عريس لا يدري بما يدور حوله.