تزايدت حوادث انفجار السجائر الإلكترونية في السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ مع تزايد الإقبال على استخدامها من شريحة واسعة من المدخنين، وقد وقع مؤخراً حادث من هذا النوع في مركز تجاري بمدينة يوركشاير البريطانية.

رصدت كاميرات المراقبة المثبتة في مركز ترينتي ليدز لحظة انفجار بطارية سيجارة إلكترونية في جيب أحد الزبائن الأمر الذي أرعب زوار مركز التسوق الذين تبعثروا في المكان هرباً مما اعتقدوه هجوماً بقنبلة.

وقال ناطق باسم فوج الإطفاء في مدينة يوركشاير بأن بطارية احتياطية للسيجارة الإلكترونية، انفجرت في جيب الرجل بعد احتكاكها بجسم معدني آخر.

وأضاف الناطق بأن حوادث انفجار بطاريات السجائر الإلكترونية تزايدت بشكل يثير القلق في الآونة الأخيرة وذلك بسبب سوء تخزين المستخدمين لهذه البطاريات.

وبحسب التقارير الواردة من مكان الحادث، فقد أصيب الرجل بجروح طفيفة في فخذه الأيسر، وقام المسعفون بمعالجته في مكان الحادث.

من الجدير بالذكر بأن الجهات المختصة نصحت مستخدمي السجائر الإلكترونية بالاحتفاظ ببطاريات السجائر الإلكترونية في حافظات بلاستيكية لمنع احتكاكها بأي أجسام معدنية قد تتسبب بانفجارها، بحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية.