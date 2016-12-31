غالباً ما تكال الإطراءات في مجتمعاتنا للأشخاص "الودودين" الذين يبرعون في نسج شبكة واسعة من الأصدقاء، سواء أكان في مكان العمل أو الجامعة أو غيرها. فالعديد من الناس يواجهون صعوبات متفاوتة في التعرف إلى الأشخاص وكسب الصداقات لا سيما إذا كان مقبلين على عمل جديد أو حتى سكن أو مدرسة أو جامعة.

فإن كنت من بين هؤلاء الذين يواجهون تلك الصعاب، لا بد لك من قراءة النصائح التالية التي قدمها عالم السلوكيات الأميركي الشهير جون ليفي، من أجل صداقات "فعلية" وأصدقاء "حقيقيين"، بحسب ما نقل موقع "اندي 100"

1- أطلب خدمة

يبدو أنها طريقة فعالة لكسب الآخرين، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن طلب خدمة معينة من الآخر تفتح المجال سريعا لكسب صديق، إذا تجعل الأخير يوليك ثقته.

2- اجعل الأمر يبدو "عائلياً"

غالباً ما تتوثق الصداقات إن كانت مرتكزة على شيء مشترك، كالخلفية الاجتماعية مثلاً، أو قدامى الدراسة... لذا يقترح ليفي السعي دوماً إلى إيجاد شيء مشترك كنشاط معين أو رياضة بين الزملاء الجدد، أو الطلاب الجدد أو غيره.



3- الطرافة

يميل الأشخاص للتقرب من الناس الطريفين والممتعين، فإذا كنت ممن يقومون أو يقولون أمورا مضحكة، تزداد لديك نسبة شبك الصداقات.

4- النهاية السعيدة

يقترح ليفي أن يختتم أي لقاء سواء كان جيداً أو سيئاً بطريقة جيدة. على سبيل المثال إن كنت في لقاء تعارف ولم تجر الأمور على ما يرام خلال التعارف والمحادثات، فعليك التنبه وختام اللقاء على الأقل بالطريقة السليمة. إذ يؤكد ليفي أن المرء يميل دوماً للاحتفاظ في ذاكرته بـ"ذروة" حدث معين أو بـ "نهايته"، فلتكن إذن نهاياتك دوماً سعيدة.

5- اختبار ليتموس

كذلك يقترح جون – بطريقة غريبة بعض الشيء- عند مقابلة شخص جديد السعي مباشرة إلى الاكتشاف إن كان صادقاً ودوداً أم مراوغاً، وذلك عبر توجيه سؤال "خارج عن المألوف"، ألا وهو "كم باعتقادك معدل ما يسرقه الموظف من السجل النقدي أو سجل الصندوق مثلاً".

ويوضح جون أن الأشخاص غير الصادقين يميلون إلى إعطاء رقم أعلى من سواهم.