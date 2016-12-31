من الطبيعي أن يكون لكل شخص طريقته الخاصة في الاستمتاع بوقته، ويعمد البعض لاستغلال الظروف الجوية في القيام بنشاطات ترفيهية ورياضية، وهذا ما فعله شاب كندي استغل تجمد مياه الأمطار للتزلج عليها.



وقام رجل من مدينة أونتاريو بممارسة التزلج على مياه الأمطار التي تجمدت بفعل درجات الحرارة المنخفضة بعد ليلة من الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة.



وظهر الرجل في مقطع فيديو نشر على تويتر ويوتيوب وهو يتجول على الطريق التي ملأتها مياه الأمطار المتجمدة باستخدام زلاجاته.



ونزل الرجل ببطء من شرفة منزله وانحدر بانسياب على الرصيف المتجمد والطريق الذي غطته طبقة من الجليد الزلق.



من الجدير بالذكر بأن درجات الحرارة في كندا تنخفض إلى أدنى مستوى لها في ديسمبر ويناير ما يؤدي إلى تشكل الجليد، بالإضافة إلى هطول ثلوج غزيرة طوال فصل الشتاء، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.