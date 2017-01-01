أدانت المحكمة الجزائية في جدة شابًا عربيًا لقيامه بابتزاز فتاة عشرينية ونشر عدد من صورها على حساب خاص له وذلك عقب علاقة جمعت بين الطرفين.

وأكدت فتاة عشرينية في بلاغ للجهات الأمنية، قيام أحد الأشخاص بنشر عدد من صورها الخاصة على برامج التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة والتعرض لشخصها بعد أن حاول ابتزازها لغرض في نفسه، مدعية أنه حصل على الصور من خلال اختراقه حسابها في برنامج السناب شات ومن ثم عمد إلى نشر تلك الصور في عدة مواقع قبل أن تصلها تلك الصور وأسرتها، الأمر الذي تسبب في حدوث جملة من المشاكل لها إثر قيامه بإرسال رسائل إلى والدها يخبره فيها بصور ابنته والمواقع التي نشرت بها بالإضافة إلى وجود علاقة لها مع أحد الأشخاص.

وأوقفت الجهات المختصة الشاب المتهم (من جنسية عربية) لينكر قيامه باختراق حساب الفتاة وآثر فضح العلاقة التي كانت بينهما دون أن تعلم أسرتيهما، مؤكدًا أنه تعرف عليها قبل عامين وكان يتواصل معها عبر برامج التواصل الاجتماعي وقامت اختياريًا بإرسال صور خاصة بها لكي تدفعه إلى الزواج بها رغم عدم مقدرته على حد زعمه، وأنكر قيامه بنشر صورها أو محاولة ابتزازها وفقا

لموقع المسار.

وأقرت الفتاة خلال جلسات المحاكمة بأنها ارتبطت بالشاب في علاقة كانت بهدف الزواج غير أن والدها رفض زواجها كون الشاب من جنسية عربية ولم يكن جادًا في طلب الزواج وهو ما دعاه إلى رفض طلبه، مبينةً أن الشاب لم يقتنع برد والدها ليقوم على حد زعمها باختراق حساباتها في السناب شات ويحصل على المزيد من الصور الخاصة بها والتي لم تقم بإرسالها له وشرع في نشرها على حسابات عدة من مواقع التواصل الاجتماعي التي تخصه بهدف تسليمها نفسها له وابتزازها، وقد قام بتشويه سمعتها لدى أسرتها.



وعاد الشاب عقب ذلك للإقرار بما قام به، وأنه كان انتقامًا من الفتاة ووالدها الذي رفض طلبه الزواج بها، على حد قوله، واعترف أنه قام بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وعمد إلى تشويه سمعتها لدى أسرتها حتى تقبل طلبه بالزواج منها دون عوائق.



وأصدر ناظر القضية حكمه بإدانة الشاب بتشويه سمعة الفتاة وابتزازها ونشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي وسجنه عامين وجلده 90 جلدة نظير ما قام به من فعل.