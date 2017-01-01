أثار موقع "فيسبوك" جدلاً واسعاً، بسبب انتشار الأخبار الزائفة عبره، خصوصاً خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية، وطرحت تساؤلات عدة حول طبيعة دوره وقدرته على التأثير في آراء مستخدميه. لذا، نشر موقع "بازفيد" بيانات حول أبرز الأخبار الزائفة المنتشرة في 2016، تعرّفوا إليها:

1. "البابا فرانسيس يدعم ترامب"

تمت مشاركة مقال تأييد البابا فرانسيس للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، ملايين المرات في سبتمبر/أيلول الماضي، وأظهر مؤيدو ترامب حماسة شديدة تجاه الخبر.

وخلال مؤتمر صحافي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحدث البابا فرانسيس علناً عن الانتخابات الأميركية للمرة الأولى، وقال "أنا لم أدلِ بأي شيء حول الحملات الانتخابية"، كما شنّ هجوماً ضد الأخبار الزائفة في 7 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وفقاً لوكالة "رويترز".

2. "دونالد ترامب يرسل طائرته الخاصة لإنقاذ 200 من قوات مشاة البحرية"

نُشر الخبر في مايو/أيار الماضي، وحاز 893 ألف مشاركة، وفقاً لبيانات موقع "باز فيد". وادعى المقال أن القصة تعود إلى عام 1991، إذ تُرك عدد من مشاة البحرية بعد "عملية عاصفة الصحراء"، فاكتشف ترامب الأمر، وأرسل طائرته الخاصة لمساعدتهم.

3. "ويكيليكس تؤكد بيع هيلاري أسلحة إلى تنظيم داعش"

تم تداول خبر يزعم أن كلينتون باعت أسلحة لتنظيم "داعش" على نطاق واسع أثناء عملها كوزيرة خارجية، ونُسبت التصريحات إلى مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج.

لكن ما أشار إليه أسانج في الحقيقة هو أن وزارة الخارجية الأميركية، تحت إدارة كلينتون، وافقت على إرسال شحنات سلاح إلى ليبيا في 2011، لتصل هذه الأسلحة أخيراً إلى أيدي الجهاديين. وتمت مشاركة المقال 789 ألف مرة، وفقاً لـ"بازفيد".

4. "العثور على عميل وكالة التحقيقات الاتحادية ميتاً"

انتشر خبر عن صحيفة "دينفر غارديان" بشكل واسع، قبل أيام من الانتخابات، أفاد بوجود عميل وكالة التحقيقات الاتحادية المشتبه بتورطه في تسريب البريد الإلكتروني للمرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، ميتاً في شقة، بما يبدو أنها جريمة لجعله يظهر منتحراً، ما أزّم علاقاتها مع الناخبين الأميركيين. وتبيّن لاحقاً أن لا علاقة للصحيفة بهذا الاسم أصلاً.

شارك المستخدمون الخبر على موقع "فيسبوك" 538 ألف مرة.

5. "داعش يدعو المسلمين الأميركيين إلى انتخاب كلينتون"

نشر موقع "دبليو أن دي آر" الساخر مقالاً عن دعوة أحد القادة في تنظيم "داعش"، الناخبين المسلمين في الولايات المتحدة الأميركية إلى التصويت لصالح هيلاري كلينتون، ومنعهم من الاقتراع لصالح دونالد ترامب.

انتشر الخبر على أنه حقيقي، وحاز 522 ألف مشاركة على موقع "فيسبوك"، وفقاً لـ"بازفيد".