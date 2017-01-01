أعلنت حديقة حيوان فيلادلفيا تنفيذ القتل الرحيم في لبؤة عمرها 25 عاما يعتقد أنها أكبر الأسود عمرا بالولايات المتحدة، وذلك بعد أن عانت تراجعا كبيرا في الحركة والسلوك.

وكشفت حديقة حيوان فيلادلفيا في بيان، الجمعة، أن اللبؤة "زندا"، التي ولدت في حديقة حيوان جوهانسبرغ في 1991، وصلت إلى فيلادلفيا عام 1993 وكانت محبوبة لدى الزوار على مدار هذه السنوات.

وقال مدير التشغيل في حديقة فيلادلفيا، أندي بيكر، "سيفتقد هذه اللبؤة الرائعة كل من العاملين والزوار على حد سواء، وكذلك بشكل خاص الحراس الذين كانوا يلبون الاحتياجات المتغيرة لها مع تقدم عمرها".

وذكرت الحديقة أن متوسط العمر المتوقع للأسود في حدائق الحيوانات 17 عاما. ويوجد ستة أسود إفريقية أخرى في الحديقة.