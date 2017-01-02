تأخرت طائرة روسية مليئة بالركاب عن موعد إقلاعها بعدما أثار راكب مسن الفوضى داخل الطائرة مدعياً بأنه يرى شياطين داخل الطائرة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، لحظة قيام حراس الأمن بطرد الرجل من الطائرة بعد أن فشل طاقم الطائرة بتهدئته. وقد تم تصوير مقطع الفيديو من قبل أحد الركاب بهاتفه النقال قبيل إقلاع الطائرة من مطار كراسنودار الدولي جنوب شرق روسيا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الرجل بدأ يصرخ بصوت مرتفع فجأة مدعياً بأنه يرى الشياطين وأن جميع الركاب سيموتون.

ويذكر بأن الشرطة قامت بإخلاء الطائرة من الركاب وأمضت 40 دقيقة في تفتيش الطائرة تحسباً لوجود أي مواد متفجرة على متنها.

وقال مصور الفيديو إيفان كي: " كان الرجل العجوز يتصرف كالمجنون، لا أعتقد بأنه إرهابي لأن تصرفاته كانت تدل على أنه مريض عقلياً"

ولم يعرف مصير الرجل العجوز بعد طرده من الطائرة، ولكن بعض التقارير تقول بأن الشرطة أفرجت عنه بعد إقلاع الطائرة بوقت قصير.