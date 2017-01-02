احتشد نحو مليون من المحتفلين في "تايمز سكوير" في نيويورك السبت للاحتفال بعشية العام الجديد، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة وانخفاض درجات الحرارة في المدينة الأمريكية.

وقبل وقت قصير من منتصف الليل، بدأت كرة "تايمز سكوير" الشهيرة في المدينة رحلة لمسافة 43 متراً، نزلت فيها من سارية علم مصممة بشكل خاص، قبل أن تتوقف في منتصف الليل، إيذاناً ببدء العام الجديد.

وضغط بيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك والأمين العام للأمم المتحدة المنقضية ولايته، بان كي-مون على الزر لبدء انطلاق كرة الكريستال التي يبلغ وزنها خمسة أطنان في مسارها.

وأغلقت أكثر من 60 من شاحنات القمامة، المحملة بالرمال نقاط الدخول إلى المنطقة، في أعقاب هجوم وقع الأسبوع الماضي على سوق للكريسماس في برلين، حيث قتل 12 شخصاً، عندما دهست شاحنة حشداً من الناس.

وبالإضافة إلى الشاحنات وغيرها من الإجراءات الأمنية ، تم تكليف حوالي سبعة آلاف رجل شرطة بعمليات التأمين، لمواجهة أي أعمال إجرامية وإرهاب، بما في ذلك أي اقتراب للعناصر الإجرامية عبر المياه أو من الجو.