شهدت المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، تسجيل مهاجم باير ليفركوزن، ستيفان كيسلينغ، هدفا غريبا في مرمى هوفنهايم (2-1)، حيث دخلت كرته الشباك من الخارج بإعجوبة.



وسدد كيسلينغ، في الدقيقة 71، كرة برأسه نحو المرمى مرت بجوار القائم الأيسر، لكنها دخلت الشباك بشكل غريب، وكأنها بمساعدة شبح ما، واحتسب حكم الساحة، فيليز برايتش، الهدف، رغم احتجاج لاعبي هوفنهايم، على اعتبار أن الكرة دخلت إلى المرمى من خلال الشباك الجانبية.



وأشار ستيفان كيسلينغ إلى أنه لم ير بوضوح ما حدث "لم يشاهد 30 ألف مشجع في الملعب، ذلك، وأنا منهم، رأيت الكرة تطير باتجاه الشباك، ولكني لم المح أثر ذلك".



وأكد المهاجم أنه أخبر للحكم بأنه كان سيعترف بأن الكرة لم تسكن الشباك لو شاهد ذلك فعليا، فقال: "لقد أخبرت الحكم بأنني لا أعرف كيف دخلت الكرة، فلو كنت رأيتها لكنت أخر شخص ينكر أن الكرة مرت من خلال ثقب أحمق".