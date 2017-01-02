

امتنع زوج ياباني عن التحدث لزوجته 20 عاما متواصلة بدافع الغيرة مسجلا بذلك أطول خصومة بين زوج وزوجته إلى أن تمكن الابن (18 عاما) من التوصل لطريقة دفعت الأب إلى الخروج عن صمته الطويل والتحدث مع عائلته للمرة الأولى منذ 20 عاما.



وتفصيلاً؛ شهدت مدينة نارا الواقعة جنوب اليابان أغرب حالة خلاف بين زوجين؛ حيث ظل الزوج أوتو محجما عن التحدث لزوجته كاتاياما 20 عاما بدافع الغيرة إلى أن تمكن ابنهما البالغ من العمر 18 عاما من التوصل لفكرة دفعت والده للتحدث لوالدته للمرة أولى في حياته ، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



حاولت الزوجة كاتاياما المستحيل لدفع زوجها للتحدث إليها إلا أنه كان يكتفي بالإيماء برأسه أو الإشارة بيده ردا منه على حديثها حتى أن أطفالهما الثلاثة لم يسمعوا صوت والدهم أبدا طيلة الأعوام العشرين .



وانتهت مأساة هذه العائلة اليابانية انتهت عندما قرر الابن يوشيكي (18 عاما) التواصل مع أحد البرامج التليفزيونية ليطالبهم بمساعدته على إنهاء هذا الوضع الغريب لعائلته.



وقالت الصحيفة إن الشاب أكد للقائمين على البرنامج أنه يشعر بالحزن الشديد لأنه لم ير أبدا والديه وهما يتحدثان مع بعضهما البعض كأي زوجين.



وأوضحت الصحيفة أن الحل الذي توصل إليه القائمون على البرنامج كان بسيطا للغاية؛ ولكنه أسهم في حل أزمة العائلة إذ قام البرنامج بتنظيم لقاء بين أوتو وزوجته كاتاياما في المكان الذي التقيا فيه للمرة الأولى ببعضهما البعض.



وفوجئ الجميع فوجئوا بأوتو وهو يخرج عن صمته ويتحدث لزوجته للمرة الأولى منذ 20 عاما قائلا “لقد مضى وقت طويل ولم نتحدث سويا، لقد كنت دائما مهتمة بالأطفال أكثر مني، وما زلتِ كذلك إلى الآن ولكنك تحملت الكثير من الصعاب، أريدك أن تعلمي أني ممتن لك على كل شيء فعلتيه”.



واوضح أوتو: “لقد كنت أشعر بالغيرة.. كنت غاضبا للغاية.. أعتقد أني لن أستطيع إصلاح ما أفسدته طيلة الفترة الماضية”.