قبضت شرطة مكافحة المخدرات على زوجين استخدما طفليهما لإخفاء هذه المادة، وعثرت على مادة الميثامفيتامين وأدوات للتعاطي أثناء التحقيق مع الأب راسيل باسمور (38 سنة) والأم ميغان ستون (27 سنة)، وفق ما ذكر موقع "فوكس 11".

وذكر رجال الشرطة أنّهم عندما قبضوا على الزوجين على جسر كلاركس الذي يربط ولاية لويزيانا بولاية إلينوي، وجدوا كمية من المخدرات التي تقدّر بقيمة 20 ألف دولار، في لفة طفليهما البالغ 4 أشهر، بعدما قامت الأم بتقسيم نحو 184 غراماً من مادة الميثامفيتامين على ثمانية أكياس ووضعتها في لفة طفلها ثم غطته ببطانية.

كما وجدت شرطة مكافحة المخدرات إبر حقن وغيرها من الأدوات التي تستخدم في تعاطي المخدرات في حفاض الطفل.

وشرح الملازم في الشرطة قائلا: "إنّ رائحة مادة الميثامفيتامين كانت قوية جداً، وهي تُسبّب الصداع الشديد للبالغين، فكيف ستكون مخاطرها اذا استنشقها طفل في شهره الرابع؟".

ويواجه الوالدان عقاب السجن بتهمة تعاطي المخدرات والإساءة إلى الأطفال، كما يواجه الوالد عدداً من المخالفات المرورية، بما في ذلك عدم جلوس الطفل في السيارة بشكل صحيح.