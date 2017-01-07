تنقسم "جزر العذراء" إلى تسع جزر في البحر الكاريبي، ويسيطر على جزء منها الولايات المتحدة بمساحة 344.5 كيلومتر مربع، في حين تهيمن بريطانيا على الجزء الأكبر منها - على ست جزر كاملة.

وكشف المسؤولون عن الجزء الخاضع للولايات المتحدة مؤخراً عن عرض لجذب المزيد من الزوار، حيث تعتزم منح 300 دولار في صورة ائتمان لأي مسافر يمكث في "سانت طوماس" أو "سانت جون" أو "سانت كروا" ثلاث ليال على الأقل.

ويمكن للزائر إنفاق هذا المبلغ المالي على رحلته أو أنشطته السياحية على الجزر مثل التنزه أو الاستمتاع بالرياضات المائية أو زيارة المتاحف.

يأتي هذا العرض بمناسبة ذكرى إحياء بيع الدنمارك "جزر العذراء" للولايات المتحدة، وعلى السائحين حجز رحلاتهم في عام 2017 للحصول على مبلغ الـ300 دولار.