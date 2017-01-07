رصد شريط فيديو لحظات التهام أفعى لأخرى في أستراليا، في مشهد نادر الحدوث لحيوان اعتاد ابتلاع الحيوانات الأخرى.

وأوردت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الثلاثاء، أن الأفعى الشديدة السمية" براون الشرقي" هاجمت أفعى من فصيلة أخرى في منزل بإحدى ضواحي مدينة بزيزبن شمال شرقي أستراليا.

وتقول الأسترالي سالي هيل التي شاهدت الحدث إنه استمر نحو 3 ساعات متواصلة، وأضافت:" أنه أمر نادر للغاية مشاهدة أفعى تأكل أخرى. لما نشاهد مثل ذلك من قبل".

وتعرف الأفعى "براون الشرقية" في أستراليا بسميتها الشديدة، وتؤدي لدغاتها إلى وفيات عديدة في البلاد.

واتضح أن الثعبان الذي التهمته "براون الشرقية" ينتمي إلى صنف من الثعابين غير السامة ويطلق عليه "السجاد الشرقي".

ووفقا للمتحف الأسترالي، فإن أفعى "براون الشرقية" تتغذى على أكل الضفادع والطيور والفئران، ويعرف عنها أيضا أحيانا أنها تأكل أفعى أخرى.