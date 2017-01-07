قطع الفرنسي روبير مارشان البالغ 105 سنوات من دون أي مشكلة مسافة 22,547 كيلومترا في غضون ساعة يوم الأربعاء 4 يناير 2017 على دراجة هوائية في مضمار في منطقة باريس، وهو رقم قياسي في فئته العمرية يفترض أن تصادق عليه الهيئات الدولية.

وقال روبير مارشان بعدما قام بأكثر من تسعين لفة محاطا بمجموعة كبيرة من الصحافيين ووسط تصفيق الحضور "أنا بخير ولا اشعر بتعب".



وقد حقق إنجازه في مضمار سان-كانتان-أن-ايفلين (جنوب غرب باريس) حيث سبق له أن حطم الرقم القياسي لسباق الساعة المسجل باسمه قبل ثلاث سنوات (26,927 كيلومترا).



وينبغي أن يخضع لفحوصات تناول منشطات قبل أن يصادق الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية على الرقم الجديد لسباق الساعة لمن هم فوق سن الخامسة بعد المئة.



ولد مارشان في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1911 في مدينة اميان على بعد 150 كيلومترا شمال باريس وهو يقيم في باريس. وقد عاش حربين عالميتين والحرب الباردة وسنوات من المغامرات في فنزويلا وكندا.