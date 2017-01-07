تفتح إمارة دبي (السبت) أبواب متحف «الاتحاد»، الذي يروي قصة توحيد دولة الامارات، في محاولة لتسليط الاضواء على تاريخ هذا البلد الخليجي.

وأوضحت السلطات الاماراتية أن المتحف يقدم معروضات وبرامج تستعرض التسلسل الزمني لتوقيع اتفاقية الوحدة التاريخية بين الامارات السبع، التي أدت إلى اعلان قيام اتحاد الامارات في العام 1971.

وتعرض في المتحف صور وأفلام ووثائق ومقتنيات تؤرخ لمرحلة حساسة من تاريخ هذا البلد الغني بالنفط بين عامي 1968 و 1974.

واستوحي تصميم مبنى المتحف الذي خصص له مبلغ 500 مليون درهم (حوالى 136 مليون دولار)، من ورقة تمثل الاتفاقية مع سبعة أعمدة تمثل الاقلام المستخدمة للتوقيع على الوثيقة.

وأعلن المكتب الاعلامي لحكومة دبي أن المتحف يقع على مساحة 26 ألف متر مربع، إلى جانب مبنى «دار الاتحاد» الذي وقعت فيه الوثيقة، والذي جرى ترميمه واعادته الى هيئته الاصلية مع إدخال بعض التحسينات الهيكلية.

وكان نائب رئيس دولة الامارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، افتتحا المتحف رسمياً في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، واقتصرت الزيارات منذ ذلك الحين على المسؤولين وحدهم.