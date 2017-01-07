بيعت ست رسائل وجهتها الاميرة ديانا الى كبير خدم في قصر باكينغهام تصف فيها حماسة ابنها البكر وليام بعد ولادة شقيقه هاري، بحوالي 18 ألف يورو في مزاد مساء الخميس الماضي على ما ذكرت «بي بي سي».

وهذه الرسائل المكتوبة بخط اليد والموجهة من الاميرة بين عامي 1980 و1990 الى سيريل ديكمان الذي عمل في قصر باكينغهام على مدى خمسين عاما، تلقي ضوءا على حياة الاميرة وعائلتها في قصر كنسينغتون وهي تشكل «مجموعة فريدة من التذكارات الملكية» على ما اوضحت دار «شيفينز» للمزادات ومقرها في كامبريدج.

وفي احدى هذه الرسائل التي كتبت بعد خمسة ايام على ولادة الامير هاري في سبتمبر 1984، توضح اميرة ويلز انها تمر «بمرحلة سعيدة للغاية».

وكتبت تقول «وليام يعشق شقيقه الصغير ويمضي وقته بتقبيله ومداعبته». وقد بيعت هذه الرسالة بسعر 3200 جنيه استرليني (3700 يورو) اي اكثر بخمس مرات من ثمنها المقدر قبل المزاد.

وأضافت «ولادة هذا الكائن الصغير قلبت حياتنا ويصعب علي التنفس بسبب كميات الزهور التي وردت الى هنا». وكان كبير الخدم هذا ساند الاميرة ديانا عند وفاة والدها في العام 1992.

وفي اكتوبر 1992 وجهت رسالة اخرى قبل ان تنطلق في رحلة مع الامير تشالز الى آسيا.

وقالت فيها ان الأميرين «في وضع جيد ويحبان المدرسة الداخلية كثيرا مع ان هاري مشاغب دائما!» مضيفة «ننطلق لزيارة كوريا في نوفمبر وهي مكان مناسب للتبضع لهدايا الميلاد!».

وشمل المزاد 40 قطعة من بينها رسائل وبطاقات بريدية عائدة لكبير الخدم.

وقد جمعت 55 الف جنيه استرليني (64 الف يورو).