نشر مقطع فيديو على موقع يوتيوب الإلكتروني يظهر لحظة قيام لصوص بمهاجمة امرأة لدى نزولها من سيارتها ومحاولتهم انتزاع أقراطها من أذنيها بعد أن تسللا إلى حديقة منزلها الخلفية.



ويظهر اللصان وهما يتسللان إلى حديقة منزل المرأة الخلفية ويهاجمانها على حين غرة أثناء نزولها من سيارتها. وتقول الشرطة بأن ابن المرأة الذي يبلغ من العمر 10 أعوام ساهم بإنقاذ والدته من اللصين الذين حاولا سرقة أقراط والدته وساعتها، وقاما بركل الكلب الذي كان يحاول الدفاع عن صاحبته.



فلدى وصوله إلى المنزل شاهد الطفل والدته وهي تتعرض للهجوم، فهرع لتشغيل جهاز الإنذار في المنزل الأمر الذي أفزع اللصين وأجبرهما على الفرار من المكان. وتعرف الطفل على شخصيتي اللصين ما ساعد الشرطة في إلقاء القبض عليهما في وقت لاحق.



وقالت صحيفة ديلي ميرور البريطانية بأن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على اللصين ووجهت إليهما تهمة السرقة الموصوفة وتعريض حياة الآخرين للخطر.



