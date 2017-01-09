تحدثت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لأول مرة عن الاعتداء الذي تعرضت له في باريس وخشيت فيه أن يطلق عليها اللصوص النار، خلال شريط فيديو ترويجي لبرنامج تلفزيوني.

وبثت محطة "إي نيوز!" التي تنتج برنامج تلفزيون الواقع "كيبينغ آب ويذ ذي كارداشيان" الشريط الترويجي للموسم الجديد من البرنامج حيث ظهرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية باكية وهي تروي لأقاربها كيف دخل لصوص إلى شقة كانت تستأجرها في باريس في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) وسرقوا مجوهراتها بعدما أوثقوها في الحمام.

وتقول في الشريط "ظننت أنهم سيطلقون النار علي في الظهر.. ظننت أنه قضي علي. أشعر بغضب شديد كلما فكرت بالأمر مجدداً". وقد ابتعدت كيم كارداشيان (36 عاماً) بعد ذلك عن الاضواء ولم تتكلم علناً عن عملية السرقة هذه. ولم تعد إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلا خلال الأسبوع الحالي ناشرة صوراً لعائلتها.

أكبر سرقة في فرنسا

وقد تعرضت النجمة التي يتابعها 49.4 مليون شخص عبر تويتر و89.9 مليوناً عبر إنستغرام، لعملية سرقة ليل 2-3 أكتوبر (تشرين الأول) في دارة فندقية فخمة في باريس خلال مشاركتها في أسبوع باريس للموضة. وقد هددها اللصوص بسلاح وجهوه الى رأسها قبل ان يوثقوها ويكمموها ويحتجزوها في الحمام.

وتفيد عناصر التحقيق الأولى انهم سرقوا خاتما بقيمة أربعة ملايين يورو وعلبة تحوي مجوهرات بقيمة خمسة ملايين أخرى لتكون بذلك أكبر عملية سرقة تطال أحد الأفراد في فرنسا منذ أكثر من 20 عاماً.

ويبدأ بث الموسم الجديد من برنامج تلفزيون الواقع "كيبينغ آب ويذ ذي كارداشيان" في شهر مارس (آذار).