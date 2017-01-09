بدأت المناطق الشرقية بالولايات المتحدة في الخروج من عاصفة عاتية أدت لسقوط ثلوج بشكل كثيف على البلاد ابتداء من ولاية جورجيا حتى ولاية ماساتشوستس وقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص وتسببت في وقوع مئات من حوادث السيارات.

وحذر مسؤولون أميركيون في الوقت ذاته من تعرض البلاد لمزيد من الطقس البارد.

وتسببت العاصفة الثلجية أيضا في تأجيل وإلغاء رحلات طيران في شتى أنحاء الولايات المتحدة.

ولفت أندرو أوريسون من مركز التنبؤات الجوية إلى أن الثلوج بدأت تسقط بكثافة الجمعة على مناطق بولايات جورجيا ونورث وساوث كارولاينا وفرجينيا واستمرت حتى منتصف نهار السبت.

وأضاف أن جنوب شرق فرجينيا حول مدينة وليامسبرج وشمال نورث كارولاينا شهدتا أقوى تساقط للثلوج . وقال إن ارتفاع الثلوج بلغ أكثر من 15 سنتيمترا في شمال جورجيا.

وقال ناثان ديل حاكم ولاية جورجيا في بيان إنه تم الإبلاغ عن آلاف من حالات انقطاع الكهرباء كما طلب مسؤولو المدينة في منطقة أتلانتا من السكان تفقد المسنين الذين ربما يفتقدون الكهرباء.

وأكد روي كوبر حاكم ولاية نورث كارولاينا على وسائل التواصل الاجتماعي إن الولاية شهدت أكثر من 700 حادث ولكن دون سقوط قتلى بالإضافة إلى نحو 20 ألف حالة انقطاع للكهرباء . ودفعت العاصفة الثلجية كوبر إلى تأجيل حفل تنصيبه الذي كان مزمعا السبت.

وقالت الشرطة في ولاية كونيتيكت على تويتر إن نحو 20 سيارة وشاحنة صهريج واحدة دُمرت في حادث تصادم جماعي في الجليد في ميدلتاون.

وأشار أوريسون إلى أن ثلوجا زاد ارتفاعها عن قدم سقطت على مناطق بنيو إنغلاند .وشهدت هذه المنطقة تساقطا كثيفا للثلوج الشهر الماضي.