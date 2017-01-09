قاد فرنسي - سنغالي يبلغ الأربعين من العمر حوالى أربعين كيلومتراً سيارته في الاتجاه المعاكس على طريق سريع في جنوب إسبانيا السبت، قبل أن يصطدم بسيارة شرطة.

اضطرت الشرطة الإسبانية بهدف توقيف الرجل، إلى وقف حركة السير على طريق سريع في منطقة الاندلس (جنوب) وإقامة حاجز بوضع سيارات لها على الطريق فضلاً عن عناصر تابعين لها يحملون إشارات ضوئية.

وقال ناطق باسم الشرطة لوكالة فرانس برس في مدريد "إلا أنه لم يشأ التوقف أبداً إلا بعدما اصطدم بسيارة تابعة للشرطة. اإه شخص يحمل الجنسيتين السنغالية والفرنسية وقد أوقف بعدما قطع مسافة 40 كيلومتراً على الطريق السريع بين مقاطعتي الميريا وغرناطة".

ولم تشأ الشرطة إعطاء أي تفاصيل حول وضع السائق الذي بدا "مشوشاً". وأوضح الناطق "ليس لدينا أي تقرير طبي بعد لا نعرف إن كان قد تناول المخدرات و الكحول أو إنه يعاني من اضطراب".

وأوضحت الشرطة أن مواطناً من الإكوادور أوقف فجر الجمعة على طريق سريع في مدريد بعدما قاد سيارته على طريق سريع بالاتجاه المعاكس وبسرعة عالية جداً من دون إجازة سوق تحت تأثير الكحول.