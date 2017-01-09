بعد أربعة أشهر على اختفائها من على متن السفينة، تمّ أخيراً العثور على جثة اميلدا بيتشستاين (74 سنة) في فتحة التهوئة، وفق ما ذكر موقع "مترو".

ففي طريق عودتها من رحلتها في جزيرة سردينيا، استلقت اميلدا وزوجها ارنست ليتشمسا على متن السفينة قبل وصولهما إلى ميونيخ.

وكان ارنست قد غرق في النوم حين قامت اميلدا تجول في السفينة وتوجهت إلى غرفة المحرك حيث سقطت في فتحة التهوئة.

وعندما استفاق ولم يجدها، عمل وطاقم السفينة على البحث عنها في جميع أنحاء سفينة "شاردين" التي تحمل أكثر من 2908 ركاب و850 سيارة.

ولكن محاولة التفتيش باءت بالفشل، وقد رجّح قائد السفينة أن تكون قد سقطت في البحر.

وبعد أربعة أشهر، عثر طاقم السفينة على جثتها في فتحة التهوئة أثناء إجراء أعمال صيانة للسفينة وهي لا تحمل أيّ علامات عنف سوى الجروح الناجمة عن السقوط.

وأشار زوجها سابقاً أثناء التحقيق أن زوجته مسنّة وقد تضلّ طريقها أحياناً، ذاكراً أن الطاقم لم يبحث بجدية ولو فعل ذلك لكان قد عثر عليها.

واكد أن الدخول إلى غرفة التهوئة لغير العمال يجب أن يكون مستحيلاً.

وبحسب وسائل الاعلام المحلية، تجرى تحقيقات مع القبطان وطاقم السفينة لإهمالهم الحادث.

ومن جهته، عبّر ارنست عن رغبته في رؤية جثة زوجته، وأن يكون قادراً على دفنها في وطنها.