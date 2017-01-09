تعتبر القطارات الحلزونية أحد أكثر الخيارات شيوعاً في المدن الترفيهية حول العالم، إذ تتنافس تلك المنشآت في توفير القطارات الأكثر سرعة وضخامة لجذب الزوار إليها، ورغم أن البعض لا يحبون السرعة، فإن الكثيرين يرغبون باختبار تلك التجربة، وخاصة مع سرعة قد تتجاوز 100 ميل في الساعة.

وهنا قائمة بأسرع تلك القطارات الحلزونية حول العالم، بحسب موقع "TMW".

توب ثريل دراغستر



تبلغ سرعة هذا القطار 130 ميلاً في الساعة، ويقع في حديقة سيدار بوينت، في مدينة أوهايا بالولايات المتحدة.

فورمولا روسا



تبلغ سرعة هذا القطار 150 ميلاً في الساعة، ويقع في فيراري ورلد، بالإمارات العربية المتحدة.

دوبونبا



تبلغ سرعة هذا القطار 107 أميال في الساعة، ويقع في حديقة ترفيهية بمدينة ياماناشي في اليابان.

سوبر مان



تبلغ سرعة هذا القطار 100 ميل في الساعة، في حديقة بكاليفورنيا.

رينغ ريسر



تبلغ سرعة هذا القطار 99.4 ميلاً في الساعة، في مجمع نوربورغينغ موتو الرياضي، بألمانيا.

ستيل دراغون 2000



تبلغ سرعة هذا القطار 95 ميلاً في الساعة، في حديقة ناغاشيما سبا لاند، في اليابان.

ميلينيوم فورس



تبلغ سرعة هذا القطار 93 ميلاً في الساعة، في حديقة سيدار بوينت بارك، بمدينة أوهايو في الولايات المتحدة.

ليفياذان



تبلغ سرعة هذا القطار 92 ميلاً في الساعة، في حديقة وندرلاند بكندا، في مدينة أوناريو.

إنتيميداتور



تبلغ سرعة هذا القطار 90 ميلاً في الساعة، في حديقة كينغز دومينيون، في الولايات المتحدة.