كشف تصنيف حديث، أصدرته هيئة "إنتر نيشنز" InterNations، أفضل الدول التي يمكن أن يعيش بها المغترب، في عالمنا، استنادا إلى عدد من المعايير.

وبحسب التصنيف الذي استقى آراء عينة من 14 ألف و300 شخص، ينحدرون من 191 دولة، فإن تايوان، هي أفضل مكان للعيش، في يومنا هذا.

واعتمدت الدراسة، على قياس خيارات الترفيه المتاحة لسكان كل بلد على حدة، فضلا عن السعادة الشخصية، ومدى الارتياح في وسائل النقل، والرعاية الصحية، والشعور بالأمان.

وذكرت الدراسة، أن تايوان انتزعت الصدارة بفضل نظامها الصحي المتقدم جدا، فضلا عن الرضا الذي تبديه النساء عن حياتهن في البلاد.

أما المركز الثاني فحصدته النمسا، بالنظر إلى بيئتها السليمة والنقية، بخلاف كثير من الدول الصناعية، كما أن 72 في المئة ممن يستقلون المواصلات العامة في البلاد، أبدوا رضاهم عنها قائلين إنها جيدة جدا.

وصعدت اليابان إلى المرتبة الثالثة، في التصنيف الأخير، مستفيدة من تطور بنيتها التحتية، وتحسن نظام الرعاية الصحية.

وتبوأت إسبانيا المركز الرابع في التصنيف، بينما حلت كوستاريكا في المرتبة الخامسة، متبوعة بمالطا والتشيك.

ولا تقف معايير التصنيف عند أمور مادية مثل البنية التحتية والرعاية الصحية، ذلك أن المستجوبين أبدوا حكمهم على بلدان كثيرة، استنادا إلى معاملة أهلها، كما حصل في إسبانيا التي أثنى عدد من المشاركين في الدراسة على مواطنيها.