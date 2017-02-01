طفا نحو الفي شخص بالتزامن في مياه بحيرة ايبيكوين المالحة في وسط #الارجنتين في محاولة لتحطيم رقم قياسي عالمي.

واحصى ممثلو موسوعة غينيس للارقام القياسية 1941 شخصا يطفون في الوقت نفسه على مدى 30 ثانية في صفوف متراصة وهم يمسكون بأيدي بعضهم البعض من دون أي مساعدة، على ما اظهر شريط فيديو لبلدية مدينة كارهويه الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوب غرب بوينوس ايريس.

ويعود الرقم القياسي السابق الى العام 2014 عندما طفا 650 شخصا في تايوان وهم يرتدون سترات نجاة.

وتسمح مياه بحيرة ايبيكوين التي تزيد ملوحتها تسع مرات عن ملوحة البحر للسباحين بالعوم بسهولة.