أخيرا وبعد أشهر من الشائعات التي لاحقت الممثلة التركية تويا بوكيستون حول طلاقها، والتزامها الصمت حيال ذلك، قرر الزوجان البدء بإجراءات الطلاق وقاما بتوكيل المحامي بذلك.

وجاء طلاق تويا بوكيستون من زوجها الممثل أنور اصلايك بعد خمس سنوات من الزواج الذي أثمر طفلتين توأمين.

وكانت قد انتشرت العديد من الأخبار تفيد بأن سبب الخلافات بين الزوجين هو تضارب مواعيد التصوير وعدم تفرغ أي أحد منهما لرعاية الطفلتين، حيث سبق واتفقا أنه في الوقت الذي يكون لدى أحد الوالدين عمل ما، يتفرغ الآخر لرعاية الطفلتين، لكن تويا ارتبطت بعقد عمل بمسلسل «الجسور والجميلة» رغم أن زوجها كان قد سبقها وارتبط بمسلسل «انت وطني»، إلا أن المبلغ المغري الذي دفع تويا للموافقة على العمل، ما أوقع بينهما مشاكل أودت الى الطلاق.