حضرت النجمة ماريون كوتيارحفل توزيع جوائز Lumieres Awards بدورته السنوية الـ22 في فرنسا.

النجمة البالغة 41 عاما، تلقت تكريما في الحدث على مسيرتها المهنية الناجحة.

وكانت ماريون مرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم From the Land of the Moon.

ولم تفز ماريون بالجائزة، حيث فازت النجمة إيزابيل هابرت عن دورها في فيلم ELLE.