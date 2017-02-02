يوفر فندق "ذا أتراب ريفيس" العائلي في غابات ألوش الفرنسية لزواره فرصة فريدة للإقامة والنوم ضمن كبسولات مصنوعة من البلاستيك الشفاف، ليتمكنوا من مشاهدة النجوم والطبيعة الساحرة من حولهم بزاوية 360 درجة.

وحظي الفندق بشعبية كبيرة بين المسافرين الذين يرغبون بقضاء ليلتهم في أحضان الطبيعة، ويحظون بالراحة في نفس الوقت، حيث يمكنهم الإقامة في البرية، دون الحاجة إلى نصب خيامهم، بحسب ما ذكر موقع توداي إيفري الإلكتروني.

ومقابل 100 يورو (107 دولارات) يمكن لشخصين الإقامة في فندق الفقاعة، الذي يضم حجرات غريبة الشكل مستوحاة من أفلام الخيال العلمي، وما يميزها أنها شفافة ويمكن للقاطنين بداخلها مشاهدة كل ما يحيط بهم، بالإضافة إلى النظر إلى النجوم في الليالي الصافية.

ومنذ افتتاح الفندق في عام 2010، تحول إلى مقصد هام للباحثين عن الخصوصية ضمن أجواء مميزة. ويقول مالك الفندق موريلي جيوفانزيلي: "عندما يصل الضيوف إلى الفندق يشعرون بسعادة غامرة، ومن دواعي سرورنا أن نقدم لهم تجربة إقامة لا تنسى".

وأضاف موريلي: "إنها تجربة حقيقية، فيمكن للزوار تحقيق أحلام طفولتهم، أو قضاء ليلة رومانسية، كما يوفر الفندق مكاناً مثالياً لتقديم عروض الزواج".

وتضم كل غرفة تلسكوباً خاصاً يمنح الزوار فرصة مراقبة النجوم، وكل فقاعة لها هويتها الخاصة، ويختلف الديكور باختلاف أذواق الضيوف والأجواء التي يرغبون بها.