مع سريان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر دخول رعايا سبع دول إلى بلاده، تغيّرت إجراءات السفر من وإلى الولايات المتحدة، ويصل تأثيرها بطبيعة الحال إلى دول أخرى. هنا أبرز الإرشادات لتفادي المشاكل، بحسب موقع "ترافل بلاس ليجر":

1. كونوا جاهزين للتأخيرات في المطار

تسببت المظاهرات داخل المطارات في تأجيلات تخص الرحلات، ويبدو أنها سوف تستمر خلال الفترة القادمة. لذا يجب التواصل باستمرار مع الشركة الناقلة التي تتعاملون معها من أجل التأكد مما إذا كان هناك تأجيل جديد في رحلتكم.

2. تعالوا مبكراً جداً إلى المطار

بسبب الفوضى التي تكون في بداية تنفيذ القرارات الجديدة التي أقرها ترامب، من الأفضل منح أنفسكم المزيد من الوقت في المطار. وينصح بالمجيء 3 ساعات على الأقل قبل الرحلة.

3. اعرفوا أية شركة تعيد المال

تواصلوا مباشرة مع الخطوط الجوية التي تتعاملون معها من أجل التأكد مما إذا كانت لديها تسهيلات تخص إعادة الحجز أو أنها تعيد المال في حال تم إلغاء الرحلة.

4. أعيدوا التأكد من الوثائق المناسبة

على كل من حاملي البطاقات الخضراء وتأشيرات الفيزا العودة للتأكد من أنهم مستوفون لكل الشروط الجديدة، حتى يتسنى لهم العودة إلى أميركا. وسوف يجدون المعلومات المناسبة عند الجهات الأميركية الحكومية.

5. على مالكي التأشيرة أن يكونوا جاهزين لفحص جديد

كشفت تقارير حقوقية أن الحاصلين على تأشيرات الفيزا من حاملي جنسية إحدى الدول المحظورة، أو من حاملي الجنسيات المزدوجة إحداها جنسية دولة ممنوعة، سيكونون عرضة لإعادة فحص وتحقيقات أمنية جديدة.

6. تابعوا قرارات حكومتكم بخصوص القرار

ندّدت مجموعة من البلدان بالقرار الذي اتخذه ترامب. لكن حكومات في البلدان المعنية بالحظر اتخذت خطوات إضافية ضد القرار قد تؤثر مباشرة عليكم. لذا من الأفضل الاطلاع عليها.

7. كونوا جاهزين لأشياء غير متوقعة

ما زال سوء الفهم مرتبطاً بالقرارات الجديدة التي اتخذها ترامب. لذا من الأفضل أن تكونوا جاهزين لأية تعديلات تخص تأشيرتكم أو البطاقة الخضراء أو في ما يخص تفاصيل استخراج وثيقة سفر جديدة أو الرحلات أو غيرها. من الأفضل التواصل مع المؤسسات المعنية ومتابعة أخبارها أولاً بأول.