يصاب الكثير من الأزواج بالتعب والإجهاد، مع تزايد ضغوطات الحياة على الزوجين نتيجة المسؤوليات والأعباء المادية، وينعكس ذلك على حياة الأسرة بشكل سلبي.

وعادة ما يعود الرجل من العمل وهو يشعر بالتعب والضيق، وهنا يبرز دور الزوجة في التخفيف عنه وإعادة التوازن إلى حياتهما الزوجية.

فيما يلي مجموعة من النصائح للمرأة تساعدها على تخفيف التوتر والتعب عن زوجها لدى عودته من العمل، وفق موقع بريتاني فيتشر رايت الإلكتروني:

1- جلسات التدليك



تشير تقارير المركز الوطني لطب التكنلوجيا الحيوية الأمريكي إلى أن الأشخاص الذين خضعوا للعلاج بالتدليك لمدة 15 دقيقة في اليوم مرتين في الأسبوع على مدى 5 أسابيع، أظهروا تحسناً كبيراً في أعراض القلق والاكتئاب.

2- تنظيف المنزل وترتيبه



يمكن أن تساهم الفوضى في المنزل بزيادة شعور الزوج بالقلق والتوتر، لذلك يجب أن تحاول المرأة تنظيف المنزل وترتيبه بشكل دائم، والقيام بمبادرات إيجابية من قبيل تنظيف السيارة أو المدخل الأمامي للمنزل، فهذه التصرفات تدخل الراحة والسرور إلى قلب الزوج.

3- المواعيد المفاجئة



على الرغم من أن الزوج قد يعود متعباً من العمل إلى المنزل ويتوق إلى الراحة، إلا أن أعراض التعب والإرهاق والاكتئاب يمكن أن تزول إذا خرج بصحبة زوجته في موعد غير مخطط له مسبقاً لتناول العشاء في المطعم او لحضور فيلم سينمائي.

4- الهدايا



قدمي لزوجك هدية بسيطة تشعره باهتمامك وحبك له، كما تعبر عن مدى تقديرك لتعبه والمجهودات التي يبذلها في العمل لتأمين حياة كريمة للأسرة.

5- النشاطات الروحية



حاولي أن تمارسي نشاطات مشتركة ذات طابع روحي مع الزوج من قبيل الصلاة أو اليوغا وغيرها، إذا تساعد هذه النشاطات على تخفيف التوتر لدى الزوج، خاصة عندما يشعر أنك إلى جانبه.



6- ممارسة الرياضة



لا تثقلي على كاهل زوجك بالطلبات الكثيرة لدى عودته إلى المنزل، وحاولي أن تمنحيه وقتاً يمارس فيها النشاطات التي يحبها كالألعاب الرياضية وغيرها، فهي تساهم في تخفيف شعوره بالتوتر.