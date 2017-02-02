اختار الفتى السعودي متعب الشعلان، "انستغرام وسناب شات"، لإطلاق موهبته الغنائية، التي أثنى عليها مستخدمو المنصتين، ولاقت تفاعلاً كبيراً.

ورغم أن مدة هذه المقاطع لا تتجاوز الدقيقة، إلا أنها أَظهرت موهبته الغنائية وتم تداول مقاطعه بشكل كبير من دون ذكر اسمه.

وأوضح الشعلان، ضيف حلقة "تفاعلكم" مع الزميلة سارة دندراوي على قناة العربية، أنه من سكان القصيم، وبدأ في هذا المجال نتيجة لتحفيز عائلته ودعمهم له، كما أن نصائح عدد من أصدقاء متعب في التوجه إلى مواقع التواصل كانت سبباً رئيسياً في الظهور وبث المقاطع الغنائية فيها.

مشعل الذي غنى لوالدته أثناء رحلة علاجها، تمنى أن يكمل مسيرته، على أن يوفق بينها وبين دراسته مستقبلاً.

ونوه الشعلان إلى أن الانتقاد أمر ضروري لتصحيح المسار، على أن يكون انتقاداً بناءً "غير محبط".