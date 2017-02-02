تحدث السكتة الدماغية (الجلطة الدماغية) عند توقف وصول الدم إلى جزء من الدماغ؛ مما يمنع وصول الأكسجين إلى أنسجة المخ، ويؤدي إلى موت خلايا الدماغ.

ووفقا لمؤسسة حمد الطبية في قطر، فإن الرسالة المعتمدة عالميا المعروفة بـ"F.A.S.T" " تبرز العلامات الرئيسية للإصابة بالجلطة الدماغية، وتؤكد ضرورة التصرف بسرعة لعلاجها، ويلخص هذا الشعار أعراض الجلطة الدماغية كما يلي:

ارتخاء في أحد جانبي الوجه: هل شعرت فجأة بارتخاء في أحد جانبي الوجه، أو هل تواجه صعوبة في التبسم؟

ضعف في حركة الذراع: هل يمكنك رفع كلتا ذراعيك؟

صعوبة في التكلم: هل تواجه صعوبة في التحدث بوضوح بحيث يفهم الآخرون ما تقوله؟

مرور الوقت: اتصل بالرقم (999) فورا.

ولتقليل خطر التعرض للسكتة الدماغية ينصح بتقليل الأطعمة التي تحتوي على الزيوت والدهون، وتناول الطعام بشكل معتدل، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة وعدم التدخين.