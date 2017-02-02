تقدمت شركة «ذي مانجمنت غروب» (تي ام جي) بشكوى ضد الممثل الاميركي جوني ديب لتخلفه عن تسديد قرض مستحق لها.

وافادت الشركة في شكواها بأن الممثل الاميركي البالغ 53 عاما انفق مليوني دولار في الشهر في الجزء الاكبر من العقدين الاخيرين وهي تلاحقه لعدم تسديده قرضا مستحقا لها.

وجاء في الشكوى ان ديب بطل سلسلة افلام «بايريتس اوف ذي كارابيين»، انفق 75 مليون دولار لشراء 14 منزلا من بينها قصر في فرنسا يمتد على 18 هكتارا ومجموعة من الجزر في بهاماس فضلا عن دارات عدة في هوليوود وشقة في وسط لوس انجيليس ومزرعة خيول في كنتاكي.