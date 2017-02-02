منعت فنزويلا عرض مسلسل «إل كوماندانتي» التلفزيوني الجديد حول حياة هوغو تشافيز معتبرة ان هذا الانتاج الاميركي يمس بذكرى الرئيس الاشتراكــــي الفنزويلي السابق، وبدأ عرض المسلسل مساء الاثنين في كولومبيا، حيث صور وهو يتضمن 60 حلقة.

ويعرض اعتبارا من الثلاثاء في عدة دول اميركية لاتينية والولايات المتحدة حيث تقيم جالية اميركية لاتينية كبيرة.

الا ان اللجنة الوطنية الفنزويلية للاتصالات منعت بث البرنامج في فنزويلا وبدأت حملة عبر «تويتر» مع وسم «هنا لا ننتقد تشافيز»، وخلال احد خطاباته الاخيرة اعتبر الرئيس الفنزويلي ووريث تشافيز السياسي، نيكولاس مادورو هذا المسلسل بانه «مجموعة نفايات».

واعلن وزير الثقافة الفنزويلي ادان تشافيز وهو شقيق الرئيس السابق (1999-2013) الاحد اطلاق مشروعين احدهما فيلم بعنوان «تشافيز إل كوماندانتي» والثاني مسلسل بعنوان «تشافيز الحقيقي»، وبدأ التلفزيون الفنزويلي الرسمي الثلاثاء بث افلام وثائقية حول تشافيز، وفي المسلسل الذي انتجته شركة «سوني بيكتشرز تلفيجن» يؤدي دور تشافيز الممثل الكولومبي اندريس بارا الذي سبق له ان لعب دور تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار في مسلسل «سيد الشر».