في تطور جديد بقضية طلاق النجم براد بيت من النجمة أنجلينا جولي، قرر بيت التخلص من الماضي الذي يربطه بها على طريقته الخاصة.

وفي التفاصيل التي ذكرها موقع “فيستي رو” فقد قام بيت بإخراج جميع مقتنيات زوجته السابقة جولي، حيث استدعى سيارة شحن كبيرة وألقى جميع ما له علاقة بزوجته السابقة بها، هذا وبقيت بعض من الأغراض ملقاة على عتبة الطريق منها بعض الحلي والصور.

ووفقا لشهود عيان، فقد قاد براد بيت العملية شخصيا، وقد طلب من العاملين أن يكونوا حذرين أثناء نقل المقتنيات.

وأشارت تقارير صحفية نقلا عن بعض أصدقاء براد بيت، فإنه قرر الاحتفاظ ببعض الأشياء ومنها بعض الساعات وأشياء قديمة قامت جولي بإهدائها له مسبقا.

